Calciatori in Sardegna: Antonio Cassano, relax al mare con Lorenzo Insigne

10:26 - Terme, piscina, mare, relax. Antonio Cassano ha festeggiato il compleanno in Sardegna con la moglie Carolina Marcialis, i figli e l'amico Lorenzo Insigne con la moglie Jenny e il loro bimbo. Le foto social delle famiglie al mare abbondano. Del resto quest'anno i calciatori hanno scelto tutti lo stesso complesso extralusso a Santa Margherita di Pula per trascorrere le vacanze... insieme e sui social spopolano.

Coccole in piscina tra le braccia delle mogli, pose in accappatoio e infradito, gite in bicicletta, cene romantiche e grandi festeggiamenti. “Amore della mia vita” cinguetta la Marcialis scoccando un bacio sulla guancia del marito che ha compiuto 32 anni.



Nello stesso resort anche un'altra compagnia di calciatori : Alberto Aquilani, che anche lui ha festeggiato i 30 anni al mare, con la moglie Michela Quattrociocche, Antonio Nocerino, Claudio Marchisio con le rispettive famiglie...