Michela Quattrociocche, pancione nudo

10:38 - Festeggia i 30 anni di Alberto Aquilani con un bacio sulla spiaggia. Lei in bikini e pancione nudo è Michela Quattrociocche, la moglie del calciatore azzurro già mamma di Aurora, 3 anni. In dolce attesa, la famiglia Aquilani sta trascorrendo le vacanze in Sardegna in compagnia di amici e calciatori, tra cui Antonio Nocerino e Claudio Marchisio con le rispettive famiglie.

Due pezzi viola e microslip per la bella attrice che finalmente sfoggia il suo pancione nudo. Appoggia la mano sul fisico del calciatore in boxer a quadretti bianchi e azzurri e scocca il bacio sulle labbra di Alberto. Dopo una fuga a Formentera post Mondiali e un rientro in Italia per partecipare alle nozze di Laura Chiatti e Marco Bocci in Umbria, la Quattrociocche e Aquilani sono ripartiti alla volta della Sardegna per festeggiare il compleanno del calciatore. Ora per lui un po' di relax in spiaggia e coccole alle sue donne...