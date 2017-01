10 aprile 2014 Belen Rodriguez, un libro dedicato e poi festa di compleanno per Santiago Scollatura sexy in libreria per il lancio di "Bella Belen" e orecchie da Topolino per festeggiare il bimbo: eclettica e camaleontica Tweet google 0 Invia ad un amico

11:53 - "Bella Belen", sexy, elegante ed eclettica. In una giornata da ricordare, la showgirl argentina prima partecipa alla presentazione del primo libro fotografico a lei dedicato, sfoggiando un abito super seducente con scollatura mozzafiato. Poi alla sera cambia look, indossa le orecchie da Topolino, e si scatena alla festa di compleanno del suo Santiago.

Instancabile e sempre bellissima. Qualsiasi cosa faccia, ovunque si trovi. E così eccola, sensuale e affascinante, in un vestitino a quadretti bianchi e neri, con le spalline abbassate e una scollatura da perderci la testa, alla presentazione di "Bella Belen", il primo libro fotografico interamente dedicato a lei. Ottanta pagine di foto d'autore, ma non solo, che celebrano il "mito" Belen, diva, donna e sex symbol.



Dagli esordi come modella in Argentina alla sua consacrazione in Italia, dalla passerella al ruolo di mamma. Molti i fotografi che firmano i ritratti della soubrette, da Giovanni Gastel a Ellen Von Unwerth, passando da Bruno Oliviero a Joseph Cardo e Luca Cattoretti. E poi scatti rubati alla vita quotidiana, foto che raccontano la Belen pubblica, ma anche quella intima e privata. Il risultato? Un susseguirsi di immagini bellissime, sensuali, ricche di fascino, come la protagonista.



Poi cambio scena. Finita la presentazione Belen scappa via. Santiago compie un anno, c'è una festa organizzata per lui al Petit Bistrot, con tutta la famiglia e gli amici più cari. Dress code? Orecchie da Topolino. The show must go on.