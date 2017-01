Belen Rodriguez: sole, lettino e... lato B

10:10 - Dopo la disavventura al distributore di benzina , Belen ha ripreso le sue vacanze nel migliore dei modi. Sorrisi, pranzi all'aperto e... tintarella. Coccolata dalla buona cucina del Salento e dal suo maritino Stefano De Martino, la Rodriguez si stende al sole mostrando il suo lato migliore...

Lato B in bella vista, come sempre, l'argentina riscalda gli animi con uno scatto hot sui social. Belen, si sa, ama provocare e appena può usa il suo corpo per stuzzicare i suoi fan. Incurante delle critiche che le vengono spesso rivolte, la Rodriguez espone la sua vita sui social: dai selfie senza trucco ai baci con De Martino, fino ad arrivare al video dei primi passi di Santiago.



Ed è proprio rivolto al suo Tati l'ultimo pensiero prima di andare a dormire che è rimasto a Napoli con i nonni paterni. "Mamma mia quanto mi manchi!!!!" cinguetta Belen mentre regala un primo piano - l'ennesimo - del suo primogenito. La settimana romantica dei DeMartinez è cominciata e il lato B di Belen è solo il primo scatto, piccante, di una lunga serie...