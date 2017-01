Belen Rodriguez, "trasporto speciale"

10:26 - Cosa ci fa Belen Rodriguez su un carro attrezzi con la faccia sconsolata? L'argentina, in compagnia del marito Stefano De Martino, stava andando a Taranto a trovare il "cognato" Francesco Monte quando le hanno fatto un brutto scherzo. Alla pompa di benzina invece del carburante ha fatto il pieno con... l'acqua. Risultato: assistenza e traino fino a destinazione.

Non sono mancati i cinguettii irritati:"Dicono che il viaggio faccia parte della vacanza e fino a qui ci siamo..... Ma acqua al posto della benzina anche no!!!! #vergogna #ilviaggiocontinua!" anche se poi Belen l'ha presa con la giusta filosofia. Durante il viaggio sul carro attrezzi, infatti, non ha perso tempo e si è messa a girare video e scattare "selfie" con la faccia imbronciata. Capelli selvaggi e tenuta da spiaggia, l'argentina ha saputo prendere col sorriso anche la disavventura prima della vacanza. Mentre Stefano manda a quel paese il "simpaticone" che gli ha giocato un brutto scherzo, Belen si lascia conquistare dalla campagna intorno a Taranto, socializzando con cavalli e oche in attesa dell'arrivo di Francesco Monte, "il salvatore".



Dopo qualche giorno a Napoli in compagnia dei suoceri - che si occuperanno del piccolo Santiago mentre i coniugi fanno i piccioncini ne "La città dei due mari" - i DeMartinez hanno deciso di passare qualche giorno in Puglia in compagnia della sorella di Belen, Cecilia, e del fidanzato. L'inizio non è stato dei migliori ma Belen sa come stupire i suoi fan...