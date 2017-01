Belen Rodriguez, selfie mezza nuda...

10:42 - Completamente nuda, le curve sinuose della schiena e del lato B a vista, l'asciugamano avvolto morbidamente attorno al seno, Belen regala l'ennesimo selfie allo specchio e i commenti dei follower, (quasi) unanimi, sono: "Semplicemente stupenda". Qualche ora in una Spa con l'amica Simona: "Prendiamocene cura", cinguetta la showgirl, che al suo corpo perfetto, dedica ogni giorno ore di allenamento e cure di bellezza.

Dopo la fuga romantica con Stefano De Martino a New York riecco quindi la signora DeMartinez in uno dei suoi luoghi preferiti; la palestra con centro benessere annesso. I capelli legati in una coda di cavallo, il costume olimpionico che inguaina le forme sexy, Belen e l'amica sono pronte per un tuffo in piscina: "La cuffia dopo la foto". Mai un particolare fuori posto, mai un dettaglio tralasciato per la splendida showgirl argentina, fanatica del selfie perfetto e impeccabile. Nemmeno in palestra pronta per una sessione di esercizi, in leggings e top che sottolineano ancor più le sue curve scultoree. Belen è pronta per la nuova stagione che l'aspetta, nessuna imperfezione, la forma al top, bellissima, sexy e seducente, come sempre.