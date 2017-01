Angelina Jolie e Brad Pitt, l'album delle nozze

10:57 - Brad Pitt che sistema l'abito a Pax, Angelina Jolie che abbraccia emozionata due dei suoi bambini e il più classico dei ritratti: tutti insieme, sorridenti, in posa per la "foto ricordo". L'album di nozze dei Brangelina è tutto da sfogliare... Una girandola di emozioni, di lacrime e di felicità. Ecco le foto del matrimonio più atteso di sempre che ha visto la presenza di soli venti, fortunatissimi, invitati.

Tutto perfetto tranne, forse, la luna di miele. Angelina Jolie, infatti, è subito volata sul set del suo nuovo film a Malta. "E' la storia di una coppia infelicemente sposata, è un po' strano..." ha commentato l'attrice. Poco importa però, visto il romanticismo che ha decisamente fatto da padrone alle sue nozze. A partire dall'abito della sposa, disegnato dai suoi bambini, fino ai dettagli più particolari, fino all'anello della mamma della Jolie portato all'indice della mano destra. I figli della coppia, veri protagonisti di questa unione, erano bellissimi. Dagli abiti eleganti dei maschietti e di Shiloh (con tanto di cilindro in testa) fino a quelli molto femminili e delicati indossati da Vivienne e Zahara.



"Sono stati loro a scegliersi i vestiti e i compiti - ha raccontato la Jolie - e hanno preso tutto molto sul serio. Qualche giorno prima del matrimonio ho beccato Knox che faceva le prove, portando monetine e ghiande sul cuscino degli anelli". Una cerimonia informale, il pranzo è stato cucinato in casa e accompagnato dal vino rosé della loro tenuta, Chateau Miraval, proprio dove si sono sposati. La sorpresa più dolce, però, l'ha fatta Brad che ha fatto incidere nella pietra un ricordo della mamma di Angelina, Marcheline Bertrand (morta di cancro nel 2007) nell'esatto punto dove hanno detto "sì". Impossibile non sposare un uomo così...