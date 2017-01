Andrea Pirlo dice addio alla moglie Deborah Roversi

13:50 - Sta per firmare per restare con la Juve, ma non per restare accanto alla moglie. Giorni intensi per Andrea Pirlo, che ha appena concluso l'accordo per continuare a vestire bianconero. Ma come annuncia il settimanale Chi, ha già avviato le pratiche legali per separarsi dalla moglie, Deborah Roversi.

Il 34enne bresciano ufficializzerà il suo rinnovo con la squadra di Torino il prossimo febbraio in occasione del match con l'Inter, ma intanto a far parlare del giocatore sono le indiscrezioni sulla sua vita privata. Pare infatti essere giunto ai titoli di coda il suo rapporto con la moglie Deborah dopo dodici anni di matrimonio.



Durante le vacanze di Natale, Andrea Pirlo era stato avvistato da solo nel jet set di Courmayeur.