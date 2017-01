Andrea Casiraghi (ri)sposa Tatiana Santo Domingo

15:35 - Nozze imbiancate tra le montagne svizzere per Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo, che hanno celebrato il loro secondo matrimonio, quello con rito cattolico, nella chiesa di S. Josef di Rougemont, piccolo villaggio a pochi chilometri da Gstaad in Svizzera. Oltre 300 gli invitati celebri per una cerimonia e un party letteralmente principeschi.

Pochi i dettagli sull'abito di Tatiana, un vestito bianco con un cappuccio a coprire la testa per proteggersi dalla fitta nevicata. Che non ha impedito, anche alle altre bellissime ospiti, da Bianca Brandolini D'Adda a Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, di sfoggiare abiti sontuosi e pellicce da grand soirée, oltre all'indispensabile ombrello nero. E poi colbacchi,cappelli e cappucci. Muso imbronciatissimo per Charlotte Casiraghi, che è arrivata senza il suo compagno Gad Elmaleh dal quale ha appena avuto un bambino.



Tra gli altri invitati anche Valentino, Laboutin, Alberto di Monaco, Alex Dellal e Margherita Missoni. Dopo la cerimonia, celebrata da un sacerdote venuto da Monaco, gli invitati si sono recati a Gstaad per il ricevimento. Pare che Tatiana sia molto legata a questa regione della Svizzera per averci trascorso i primi 15 anni della sua vita.