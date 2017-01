Anche i vip vanno dal dottore, da Belen Rodriguez a Claudia Galanti...

11:58 - L'ultima in ordine di apparizione? Kim Kardashian. In "Keeping Up With the Kardashians" ha mostrato come rimuove col laser le smagliature sul seno. Da noi, invece, la prima ad inagurare il "social dottore" è stata Belen Rodriguez, come sempre. Pulizia e sbiancamento denti postato su Instagram e da allora... non c'è vip che non lo faccia. Dalla Marcialis alla Galanti il medico è a favore di obiettivo, che lo voglia o no.

Ed ecco allora che Claudia Galanti filma l'ultima ecografia prima della nascita, prevista per il 21 marzo, di Carolina Sky. Insieme a lei il compagno Arnaud Mimran e i due figli, eccitatissimi nel vedere la sorellina sullo schermo. Giulia Calcaterra condivide con i suoi follower il momento delicato del risveglio post-anestesia: l'ex velina bionda con camice e ghiaccio in bella vista si è appena tolta i denti del giudizio. In posa col dottore, invece, la modella brasiliana Bar Refaeli, pronta per la rimozione di un neo sulla pancia.



Momento massaggio per Filippo Magnini, intento a farsi coccolare i suoi muscoli da nuotatore. Dopo un brutto incidente sulla neve Elena Morali, bionda di "Colorado" ed ex del rapper Guè Pequeno, affronta la dura riabilitazione. E così, ferri in vista e sedute di fisioterapia, la showgirl cinguetta i suoi piccoli miglioramenti. Attenti all'igiene orale, invece, Carolina Marcialis, Stefano De Martino, Costantino Vitagliano e Juliana Moreira. Ecco svelato il segreto dei loro selfie dal sorriso sempre perfetto!