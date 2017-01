19 marzo 2014 "Benvenuta al mondo Sophia", è nata la figlia di Tamara Ecclestone La piccola pesa quasi tre chilogrammi. L'ereditiera posta le foto su Instagram. Lo scatto lascia senza parole, Tamara sembra appena uscita da una Spa Tweet google 0 Invia ad un amico

16:19 - "Benvenuta al mondo Sophia. Siamo orgogliosi, mai ho sentito tanto amore come oggi". Lo scrive su Instagram Tamara Ecclestone, annunciando la nascita della figlia e pubblicando uno scatto post-partum. Nella stanza della clinica ci sono il marito Jay Rutland, la piccola Sophia e una magnifica mamma. La ricca ereditiera più che dal reparto di ostetricia sembra essere uscita da una Spa. Photoshop avrà aiutato, ma poco cambia: la Ecclestone è divina.

La piccola pesa quasi tre chilogrammi e sta benissimo. La nuova famiglia ha festeggiato con il mondo il "nuovo arrivo". Fino al parto la storia della gravidanza, infatti, è stata registrata su Instagram. Tamara postava le foto di lei in vestitino con il pancione (quattro giorni fa non sembrava nemmeno incinta) e non solo. La gravidanza sembra non essere pesata affatto all'ereditiera, che ha presenziato ogni evento del fitto calendario tra uscite col marito e cerimonie di beneficenza. Tra gli scatti spuntano anche quello dove si mostra nuda e orgogliosa delle curve e uno in bianco e nero, un amarcord di lei con in bocca un biscotto e il commento: "Affamata sin da piccola". Chissà da chi prenderà Sophia.