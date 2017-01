Thurman in rosso, ecco svelato il Campari 2014

13:42 - Ecco svelata l'immagine di copertina dell'atteso calendario Campari 2014 con protagonista Uma Thurman, dal titolo "Worldwide Celebration". I dodici mesi realizzati dal fotografo di moda Koto Bolofo con protagonista un'intrigante Uma saranno pubblicati l'11 novembre. Intanto la prima foto svela una Thurman in abito da sera rosso, goffrato, impreziosito da un ricamo che raffigura la mappa del mondo.

Il calendario in 14 scatti che rappresentano le diverse culture di ogni angolo della Terra, stampato in sole 9.999 copie, non sarà in vendita, ma verrà distribuito agli amici di Campari in tutto il mondo. Prima della Thurman, protagoniste del noto lunario Salma Hayek, Eva Mendes, Jessica Alba, Milla Jovovich e Penelope Cruz...