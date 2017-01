Raffaella Fico, dodici mesi ad alto tasso erotico

22:33 - "Sono una donna all'antica, mi piace essere corteggiata, coccolata" così si racconta nelle pagine di Diva e Donna Raffaella Fico. A giudicare gli scatti del calendario For Men, però, la Fico sembra tutto fuorché una donna d'altri tempi. La ex di Balo infatti ha posato senza veli per dodici mesi ad altissimo tasso erotico. Soddisfatta del suo corpo l'ex gieffina si è concessa come mai prima d'ora e confessa: "La maternità mi ha reso ancora più bella".

Fotografata da Roberto Rocco, la showgirl napoletana è stata scelta dal mensile perché "incarna il sogno proibito degli italiani". Lei minimizza ma sa bene di avere un corpo dalle curve mozzafiato. "La parte che mi piace di più? Sembrerà strano ma sono gli occhi..." racconta maliziosa la Fico. Sarà, ma in questi scatti non sono certo la prima cosa che si nota. Fidanzata con Gianluca Tozzi rimane però sempre legata al ricordo di SuperMario che, parole sue, "impazziva per me... per tutto!".



Fotografata di schiena, sensuale, nuda sul letto oppure in versione "sexy casalinga", Raffaella mostra tutta la sua bellezza senza nascondere nulla. Unico vezzo? I tacchi vertiginosi, che indossa quasi in ogni foto, e la lingerie di pizzo. A chi le rimprovera che posare per un calendario stride con il suo ruolo di mamma risponde: "Prima o poi mia figlia vedrà queste immagini ma non me ne vergogno perché non c'è nulla di volgare".