Naike Rivelli, lezioni di porno-yoga

10:24 - E' di pochi giorni fa il video bollente che Naike Rivelli ha postato sul suo profilo social, in cui compare in topless e slip. Ora la figlia di Ornella Muti, che su Instagram è solita mostrarsi come mamma l'ha fatta regalando siparietti a luci rosse, mostra una lezione di yoga. Rigorosamente con seno al vento e micro-slip.

E' il suo sport preferito e lo documenta con immagini interessanti di esercizi eseguiti alla perfezione. Con una mise che non sempre è quella classica di chi pratica yoga. L'ultima lezione è la più erotica, ma nelle ultime settimane gli allenamenti, documentati con video e foto, si sono fatti sempre più a luci rosse.