16:56 - La 500 di Lapo Elkann non passa certo inosservata: con la carrozzeria personalizzata "pied de poule" è praticamente impossibile non notarla. E se il proprietario la lascia in divieto di sosta in centro Milano per andare a fare shopping in via Montenapoleone la multa è quasi scontata. Ecco il momento in cui il vigile compila la contravvenzione e la infila sotto il tergicristallo.