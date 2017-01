Laetitia Casta, nudità intriganti

12:13 - Porta i collant di pizzo senza gli slip e il lato B nudo è un capolavoro di perfezione, dal reggiseno retato spunta un capezzolo, sul corpo solo pizzi e trasparenze. Così sexy e seducente Laetitia Casta non la vedevamo da un po'. Adesso però questa icona di sensualità made in France è tornata in tutta la sua voluttuosa bellezza e posa per il numero di dicembre di Vanity Fair France.

Scatti mozzafiato di Luigi & Daniele + Iango per un servizio che lascia a bocca aperta. Laetitia è davvero tornata. Più seducente che mai. Eppure è lei stessa ad affermare che la seduzione non le interessa: "je ne suis pas dans la seduction". Non le è mai piaciuto fare la donna oggetto ed essere apprezzata solo per la sua bellezza. Latitia "la ribelle", titola Vanity, e ribelle lei lo è stata sin da giovanissima, quando scelse di uscire di casa appena 15enne per fare la modella, suscitando un vero e proprio putiferio in famiglia.



Ribelle e anticonformista, bella ma insolente e destinata a farsi notare. 35 anni, due figli e, stando alle voci ormai confermate, da poco separata dal compagno italiano Stefano Accorsi. Altro sulla sua vita privata non si sa, quello è un campo di cui non ama parlare e dove non vuole intrusi. Al pubblico dona però la gioia dei sensi "offrendo" ai loro occhi la vista di quel suo corpo conturbante, di quelle sue curve mozzafiato. Solo da guardare, non toccare, non avere.