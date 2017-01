Kyra Kole, 12 mesi da "fiato sospeso"

10:47 - Bionda, procace e conturbante. Kyra Kole, ungherese, un metro e ottanta d'altezza per misure mozzafiato, è la protagonista del calendario di Bruno Oliviero contro la violenza sulle donne. La sexy cantante, attrice e ex ballerina di “Ciao Darwin”, posa per dodici mesi da sfogliare col fiato sospeso.

“Era un sogno ed un desiderio posare per Bruno Oliviero, lo conoscevo di fama e lavorare con il fotografo che ha immortalato le attrici più famose e belle per me è meraviglioso”, racconta Kyra, che a breve presenterà il suo disco “I'm sorry” in collaborazione con Dr. Felix, conosciuto dal pubblico per la sua presenza nella trasmissione di Chiambretti e Antonio Di Martino. Un disco contro la violenza sulle donne, di cui questo calendario è una sorta di anticipazione.



E non è tutto, la bella Kyra da gennaio sarà anche la protagonista femminile in tre film, tra cui “Roma ladrona” per la regia di Giancarlo Santi. Intanto però eccola in questi scatti, che mettono le ali all'immaginazione. Curve e forme perfette, pose seducenti e sex appeal: “Quando Bruno mi ha detto che voleva esaltare la mia bellezza, io ho accettato e sono molto felice dei suoi scatti, è un grande artista ed io amo molto lavorare con i veri artisti, e se Bruno ha voluto me per questo calendario si vede che pensa che io possa fare una bella carriera...”