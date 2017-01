Kate Moss nuda per Playboy... 60enne

12:29 - Nuda, sexy e bellissima. Ecco gli scatti bollenti in anteprima del numero speciale di Playboy, che per i suoi 60 anni ha "spogliato" Kate Moss in un servizio mozzafiato. La top più trasgressiva del fashion system per la rivista erotica per eccellenza. "Un'icona mondiale, la più importante top model dell'ultimo ventennio, per celebrare oltre mezzo secolo di erotismo e trasgressione", come ha spiegato Jimmy Jellinek.



Un numero davvero speciale con 18 pagine di immagini mozzafiato della sexy modella britannica, immortalata negli scatti d'autore di Mert Alas and Marcus Piggott e realizzati in collaborazione con Marc Jacobs, che ha curato l'edizione limitata della rivista in vendita nei prossimi giorni. Tutte le edizioni, compresa quella italiana, usciranno con la stessa copertina.

Kate posa in body, polsini e colletto bianco e orecchie da coniglietta in raso nero, sensuale e seducente, come è sempre stata. Poi rieccola completamente nuda, lasciva e trasgressiva. Bellissima.



Alla bionda modella, che senza veli ha posato già per tutte le più importanti riviste di moda, e non solo, del mondo, mancava davvero solo Playboy. E l'occasione è arrivata. Proprio nell'anno in cui compirà 40 anni.

Rivista cult fondata a Chicago da Hugh Hefner Playboy ha scritto la storia dell'erotismo per 60 onorati anni. 60 anni di belle donne, trasgressioni e provocazioni sessuali. Sulle cover della versione originale americana, ma anche su quelle delle edizioni locali, compreso quella italiana, diventate cult, hanno posato le supertop più sexy del fashion system. Da Marilyn Monroe a Eva Herzigova e poi Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elle MacPherson, Dita Von Teese e per l'Italia le bellissime Eva Riccobono, Melissa Satta, Sarah Nile, Belen...



Una sfilata di conigliette mozzafiato.

A cui adesso si aggiunge una splendida e sexy top come Kate Moss, sexy 40enne, icona mondiale, che più di ogni altra interpreta lo spirito trasgressivo di una rivista che ha fatto la storia dell'erotismo.