Kate Middleton con la gonna alzata

09:54 - All'evento ufficiale con vestito blu scuro, un velo di trucco e l'acconciatura impeccabile, la tecnicamente perfetta Kate Middleton si è ritrovata seminuda. Una folata di vento birichina le ha alzato la gonna e ha scoperto le belle gambe della Duchessa di Cambridge. Lei, un po' imbarazzata, non sembra essersela presa troppo e ha continuato a sorridere.

La neomamma non è nuova a questo tipo di incidenti. Era una sposina fresca quando il suo abito giallo si è sollevato scoprendone il regale dérrière. Da allora, però, non era più successo. Si vociferava che la Regina Elisabetta II in persona le avesse consigliato di attaccare dei pesetti di piombo all'orlo delle gonne. Suggerimento, però, che Kate ha disatteso...