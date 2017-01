Jennifer Aniston, nuovo look che cela un dolce segreto...

11:55 - Quando una donna cambia look c'è qualcosa che bolle in pentola. Per Jennifer Aniston, fotografata all'uscita di uno studio medico, con un taglio di capelli al mento molto sbarazzino potrebbe trattarsi, finalmente di un bebè in arrivo.

Il gossip serpeggia già da mesi, a settembre qualcuno aveva addirittura ipotizzato che l'attrice fosse in attesa di due gemelli. Poi però Jen aveva smentito tutto dicendo di aver solo preso qualche chiletto di troppo.



Intanto il matrimonio annunciato ormai da quasi un anno con Justin Theroux è sfumato nel nulla, di nuovo, come è già successo altre volte, questa volta perché Jennifer e Justin staranno lontani per 6 mesi causa impegni lavorativi di Theroux, che ha accettato di prendere parte al televisivo "The Leftovers", a New York.



La Aniston resta a Los Angelese ci dà un taglio. Non Theroux, almeno si spera. Solo con i capelli. Poi però i paparazzi la immortalano mentre esce da uno studio medico. La bella attrice è quasi irriconoscibile, il volto cupo... Il gossip è partito di nuovo. Anche se parlare di gravidanza con un muso così lungo non sembra proprio appropriato. Se fosse davvero incinta non dovrebbe essere radiosa e sorridente?