Izabel Goulart, che gambe!

11:35 - Lunghissime e tornite, le gambe dell'Angelo di Victoria's Secret Izabel Goulart svettano su sandali rosso fuoco dai tacchi vertiginosi. La sensuale modella brasiliana all'ultimo show del brand si è fatta notare con il lato B fasciato da pizzo nero vedo non vedo. Qualche mese fa è stata avvistata in discoteca con Marco Borriello. E pensare che a scuola per la sua magrezza la chiamavano giraffa...

In bikini la supermodel dà il meglio di sé. Addominali muscolosi in risalto e curve solo nei punti giusti. Ma sono le gambe chilometriche e scultoree il suo pezzo forte. Izabel ha geni italiani nel suo Dna ma il suo sedere sembra dire Brasile.