Fanny Neguesha, balli hot con le amiche

10:36 - Balli hot al party per sole donne organizzato a casa di Fanny Neguesha. "O.C.L. Only champions in my league. Party woman at home", cinguetta la bella fidanzata di Balo, solo campioni, anzi campionesse, alla sua festa. E tutte sexy. Fanny e le sue amiche in leggings neri e top scollatissimo con la pancia scoperta si scatenano in un vero e proprio "dirty dancing" a base di mosse conturbanti e sensuali.

"Salute a tutte le "strong women"" scrive la modella belga, che ha organizzato una festa casalinga ad alto tasso di erotismo. Nel video postato su Instagram infatti, tra ancheggiamenti, bacini roteanti, piercing all'ombelico e seni in quasi libertà, l'"offical team" di Fanny, tutte more dalle curve strepitose, si esibisce in un balletto piccante e ammiccante. La sexy fidanzata di SuperMario è la più hot e sembra proprio scatenata. E' sempre più chiaro perché l'”enfant prodige e terrible” del Milan non possa più fare a meno di lei.