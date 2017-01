Elisabetta Gregoraci come Gina Lollobrigida in un calendario benefico

09:39 - Elisabetta Gregoraci come la Lollobrigida. Posa sensuale con una sottoveste nera con pizzi e bustino a incorniciare il seno perfetto. Gambe accavallate e sguardo provocante ma serio, Lady Briatore si spoglia per una causa benefica e cinguetta mostrando le immagini seducenti: “Calendario benefico per I malati di Sla! Per comprare dei mezzi speciali per il trasporto di persone disabili!!! Progetto freedom of moving spero vi piaccia”.

Inutile dire che gli apprezzamenti dei followers non hanno tardato ad arrivare. Del resto Eli sa come acchiappare l'attenzione dei suoi fan. Sul suo profilo social mette spesso immagini provocanti e intriganti che stuzzicano chi le osserva. Dal camerino di Made in Sud al bagno di casa, passando per viaggi, ristoranti, impegni da mamma e giochi con il figlio Nathan alle coccole con Flavio, la Gregoraci “instagramizza” ogni momento.