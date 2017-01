Ecco il calendario hot di Marika Fruscio

11:13 - Forme generose, curve voluttuose per un 2014 all'insegna di Marika Fruscio. L'icona della sensualità mediterranea, immortalata da Bruno Oliviero, il fotografo delle dive, è la protagonista dei dodici mesi più bollenti del prossimo anno.

"Il cielo in una stanza" il titolo di questo calendario mozzafiato, dodici scatti d'autore per raccontare Marika. La showgirl napoletana, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e opinionista calcistica oltre che grande fan del Napoli, posa dietro al sapiente obiettivo di Oliviero che la ritrae tra le sue mura domestiche. Marika si trucca in reggiseno davanti allo specchio in agosto, poi in novembre fuma una sigaretta con il bocchino seduta sul divano in sottoveste nera.



Rieccola alla scrivania con un copricostume fiorato e scollato a settembre completamente nuda, con un lenzuolo a coprire le grazie più intime a marzo. Donna moderna, che vive la sua vita mostrando le sue diverse facce e personalità, alla ricerca di sicurezze per affrontare una società esigente, Marika interpreta se stessa e con le sue curve conturbanti strega e seduce per un 2014 in cui è ancora permesso di sognare.