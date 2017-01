Daiane Macedo è Miss Bumbum Brasile 2013

16:36 - Quando si dice un lato B da competizione. Daiane Macedo, 25 anni originaria della regione del Goias, è la vincitrice del concorso Miss Bumbum Brasile 2013, con un didietro da record: ben 106,68 cm di circonferenza. Tonico, "alto" e incontenibile.

La brunetta di Goias, studentessa universitaria di Economia e Commercio e modella dalle curve conturbanti, ha vinto la sfida contro altre 27 candidate in corsa per il titolo di miglior lato B del Brasile. In finale ha sconfitto altri due "sederi" mozzafiato, quello di Eliana Amaral, proveniente dallo stato nord-orientale di Pernambuco, e quello di Jessica Amaral, candidata del nord e dell'amazzonica Pará. Per i giudici una scelta davvero difficile.



Ma il lato B di Daiane meritava proprio un punto in più. La sua vittoria però non sembra dovuta tutta ad un dono di Madre Natura. La bella brunetta con la corona di Miss Bumbum 2013 ha infatti ammesso di aver utilizzato qualche seduta di liposuzione per "gonfiare" e rassodare il suo tesoro. Un particolare che pare essere stato ignorato dai giudici. Di fronte al suo lato B sono rimasti talmente ipnotizzati da non farsi nessuna domanda.