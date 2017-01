Costantino Vitagliano mostra il fisico

11:01 - Tatuatissimo e fisicato, Costantino Vitagliano posta le foto dei suoi allenamenti su Instagram. Sono lontani i tempi d'oro del salotto di Maria De Filippi quando, seduto sul trono di Uomini e Donne, faceva battere il cuore alle sue corteggiatrici. Oggi Costantino conduce un programma radiofonico e per non dimenticare chi è e chi sono i suoi valori, continua a tatuarsi mantra propositivi su tutto il suo corpo.

L'ultimo, in ordine di apparizione, recita: "Non è importante dove arrivi ma quello che provi mentre vai". Un monito in ricordo dei bei tempi andati? Oppure un messaggio rivolto alle donne del suo passato? Dopo Linda Santaguida e Maria Teresa Francville, l'ex tronista ha rivelato di aver amato solo e soltanto Alessandra Pierelli, incontrata proprio nel programma della De Filippi. Ma il passato è passato e, in questo caso, non c'è proprio speranza che ritorni. Così Costantino sfoga tutto sulla palestra, allenandosi per poi sfoggiare il suo fisico scolpito. In questo, è sempre il numero 1.