Chiara Iezzi in bagno mezza nuda

09:28 - Sempre più hard. Da quando si è tinta i capelli e da bionda si è fatta mora, Chiara Iezzi si è pure scatenata sui suoi profili social regalando ai fan immagini piccanti. L'ultima la vede nel bagno di casa con il cellulare in mano e niente addosso. Pancia nuda, ombelico in vista, seno appena nascosto dalle braccia. Un autoscatto intrigante che lascia senza respiro.

Di fotografie social la sorellina del duo ne posta parecchie. Davanti allo specchio con gambe o décolleté scoperto, in pose sinuose, stesa sul letto, con i tacchi, pronta per uscire. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma le immagini in bagno sono le più hot: Chiara è nuda.