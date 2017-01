11:04 - La cantante britannica Cheryl Cole regala ai suoi fan un 2014 bollente. A trent'anni, Cheryl ha ancora sex appeal da vendere. Con un paio di shorts in jeans offre la panoramica del suo sedere sodo e rotondo. In reggicalze e con una retina nera sul viso cammina nel deserto, ancheggiando su trampoli altissimi. Labbra color fiamma, invece, per un bacio che va dritto ai suoi ammiratori.