Cecilia, lato B da vera Rodriguez

10:33 - Il lato B perfetto è un marchio di famiglia e Cecilia Rodriguez lo sa bene. A passeggio per le vie di Milano con l'inseparabile jack russel Aspirina, la sorellina di Belen indossa un paio di jeggings davvero attillatissimi che fasciano le sue curve latine. E quando Ceci si abbassa per accarezzare il cagnolino, ecco spuntare lo slip di pizzo... prontamente paparazzato dai fotografi.

Un panorama davvero hot quello regalato dall'argentina che è rimasta sola dopo la partenza del suo "gordito" Francesco Monte. La storia d'amore con l'ex tronista procede a gonfie vele, come dimostrano gli scatti social dei due. Baci, abbracci, coccole e carezze, la coppia sembra più affiatata che mai. La Rodriguez, tra uno shooting e l'altro, cavalca l'onda della notorietà, provando ad essere qualcosa di più della "sorella di Belen" anche se, giurano entrambe, tra loro non c'è alcuna competizione.



Quel che è certo è che la piccola Cecilia inizia ad imparare le sexy strategie della sorella: pantalone stretto, mutandine in vista e quella malizia mai davvero esibita, piccole "disattenzioni" casuali che contribuiscono a creare quell'allure fondamentale per ogni femme fatale che si rispetti. Piccole dive crescono...