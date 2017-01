Belen, una sfilata "imperfetta" per colpa di una gonna birichina...

12:14 - Serata in passerella per Belen Rodriguez. La bella argentina è stata la protagonista della sfilata per la collezione primavera-estate di "Imperfect". Belen si è mostrata in molteplici vesti, da quella aggressiva in pelle a quella più tradizionale. E non è mancato un malizioso fuori programma, con la gonna che si è alzata in modo birichino costringendo Belen a correre ai ripari in tutta fretta per non far vedere... qualcosa di troppo.

A sfilare con Belen c'era anche la sorella Cecilia, mentre Stefano era in platea. Insomma, serata di lavoro ma circondata dagli affetti famigliari.



Tutto bene a parte la gonnellina che, nel voltarsi, ha fatto uno svolazzo di troppo, lasciando il sedere della Rodriguez a rischio "occhiatacce": pronto l'intervento per sistemarsi tra una risatina divertita e l'altra.