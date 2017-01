Belen Rodriguez prepara l'albero

12:19 - Primo Natale a casa DeMartinez. Belen, sensuale anche in pigiama, spruzza la neve sull'albero addobbato a festa. Stefano, da bravo marito, filma il momento mentre l'argentina salta, balla e si diverte a canticchiare canzoncine a tema. In fondo, questo è di sicuro il suo anno fortunato: carriera, amore e famiglia vanno a gonfie vele e il suo sex appeal sembra guadagnarne.

Che la voglia di Natale fosse nell'aria si era capito dalle foto social postate da Belen in questi giorni. Prima lei, Stefano e Santiago davanti a un gigantesco albero tutto luminoso e poi la foto ricordo che la ritrae piccina in braccio a Babbo Natale. "Voglio tornare bambina", cinguettava la mammina sexy, ed eccola subito accontentata: uno scatto la immortala abbracciata a un Santa Claus a grandezza naturale mentre sorride estasiata.



Il sospetto è che a casa Rodriguez non si muova foglia che l'argentina non voglia. E anche se lei confessa di desiderare un uomo "con i pantaloni" il suo Stefano la ama al punto da assecondare ogni suo capriccio. Ma al cuor non si comanda e, si sa, tra i due pare funzioni alla grande. Che stia proprio lì il segreto del loro matrimonio?