Asia Argento provoca da un bagno pubblico

13:49 - La sottoveste gialla di pizzo e la sigaretta in bocca. In un bagno pubblico davanti alla scritta "Vietato fumare" Asia Argento lancia la sua ennesima provocazione social con un autoscatto irriverente postato su Instagram: "Don't smoke in bed" cnguetta la "bad girl", che ama trasgredire e scandalizzare e che... è già tornata single.

La sua love story, fatta di baci ed effusioni pubbliche, con Max Gazzè è già finita. Durata poco più di un mese la loro storia si è conclusa così come era nata. Senza grandi annunci ufficiali. L'attrice ha semplicemente fatto intendere che del cantante e di ogni altro tipo di uomo non ne vuole più sapere per un po': " I don't like men no more. I won't exchange my bodily fluids with theirs for quite a long time. Girls are straight up, most men revolt me", ha scritto su Twitter una settimana fa.



Gli uomini la disgustano e non vuole più scambiare i suoi fluidi corporei con loro. Il messaggio è chiaro, basta con gli uomini, meglio le donne, preferenza che Asia aveva già più volte manifestato con ostentato intento provocatorio. E a confermare la rottura c'è il fatto che i due, che propri osu Twitter avevano cominciato i loro cinguettii d'amore, si sono reciprocamente "eliminati" dalla lista dei followers. Quali siano le ragioni di tanta rabbia e disgusto da parte della Argento verso Gazzé e gli uomini in generale non si sa ancora... ma con la dark and bad lady del cinema bisogna sempre stare molto attenti e questo a Gazzè forse non lo aveva detto nessuno...