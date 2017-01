Alessia Marcuzzi, che Pinella a luci rosse!

09:27 - Abitino nero inguinale, décolleté ai piedi e autoscatto davanti allo specchio. Ecco una sexy showgirl bionda, mamma e... un po' cavallona, come si definisce lei con i followers. Alessia Marcuzzi continua a postare immagini ad alto tasso erotico. Il primo piano delle gambe nude, baci bollenti, minigonne cortissime e ora questa fotografia che la ritrae mezza nuda in primo piano. Una Pinella così non si era mai vista.

Autentica, sincera, naturale, Alessia non si preoccupa di farsi vedere così come è davvero e passa dall'autoscatto con la crema sul viso alla foto perfetta in cui appare sexy e affascinante prima di una serata mondana. Dalle pose ardite sul sedile del treno alle boccacce davanti allo specchio, pur di tenere aggiornati i suoi fan di ogni spostamento.