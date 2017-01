A casa Briatore è già Natale

10:49 - Il countdown natalizio è iniziato e nelle case vip c'è già aria di festa. Elisabetta Canalis a Milano ha già ordinato le decorazioni floreali in un negozio di fiducia, Elisabetta Gregoraci ha già cominciato ad addobbare la casa. Ovviamente documentando la “vestizione” dell'albero via Instagram. “Oggi a casa Briatore si fa l'albero. Lo so è presto, ma a noi piace tanto” cinguetta e un'ora dopo ecco il capolavoro finito.

In ginocchio davanti a un maestoso albero finto, Elisabetta Gregoraci in leggings, tshirt e golfino sistema tutte le decorazioni: bocce, stelle, campanelle bianche e rosse, fiocchi, renne e angioletti. Tempo un'ora e l'abete è perfetto. Lady Briatore fotografa la sua creazione finita di tutto punto: al centro l'albero, ai lati due orsi dorati, un piccolo babbo Natale e un trenino e la magia delle feste è servita.



Una notte di riposo e via con qualche salto nel lettone con il figlio Nathan Falco: Elisabetta è veramente una mamma sprint, capace di passare dalla sensualità degli outfit da tv e da vita mondana alla dolcezza di un salto a piedi nudi sul letto. “Cosa c'è di meglio che iniziare la giornata con due saltelli prima di andare a scuola?” cinguetta...