Volvo svela la V90 e rinnova la V40

"Crescere senza ingrassare". È questo lʼobiettivo di Volvo, che per la prima volta ‒ nel 2015 ‒ ha superato la soglia del mezzo milione di auto vendute nel mondo e guarda al traguardo delle 800 mila unità annue entro la fine del decennio. Una data che è anche quella in cui Volvo vuole che nessuna vita umana si perda più in un incidente che veda coinvolta una sua vettura. Ed è per questo che più di ogni altro costruttore si sta indirizzando verso la guida autonoma.