4 ottobre 2017 08:30 Volvo, a Milano la premiere della nuova XC40 Prezzi che partono da 32 mila euro

Una premiere internazionale che è un evento globale. Perché Volvo ci ha ormai abituati a essere un attore globale, con sedi e siti produttivi in Europa e Cina e il mercato principe in Nord America. Ma ha scelto Milano e il nuovissimo Volvo Studio per svelare il suo nuovo Suv compatto, lʼinedito XC40, piccolo soltanto nel confronto con XC60 e XC90, per il resto è un vero modello premium.

Sono tanti i punti di forza del nuovo Suv Volvo, e tutti guardano allʼorizzonte della futura mobilità. In gamma ci sarà una versione ibrida elettrica, ma anche unʼelettrica al 100% e nel 2019 sarà la prima Volvo Full Electric. Fa sue tutte le dotazioni di guida semi-autonoma, dal Pilot Assist allʼultima evoluzione del City Safety, capace di sterzare da solo se serve per evitare una collisione, fino alle manovre di parcheggio assistito con un sistema di telecamera a 360 gradi. E infine cambierà anche nel modo di proporsi alla clientela, con una serie di servizi digitali che si prenderanno cura della manutenzione e persino del ritiro e riconsegna della vettura per fare rifornimento di carburante o il lavaggio del Suv.

“Con la XC40 ci affacciamo per la prima volta nel segmento dei Suv compatti ‒ ha spiegato il numero uno di Volvo Auto Hakan Samuelsson ‒ e lo facciamo con un piglio innovativo, creativo e ci è sembrato naturale svelarlo a Milano, un vibrante polo europeo della moda, dellʼarte, del design e di tutto ciò che è lifestyle”. La produzione del giovane Suv partirà a novembre a Gent, in Belgio, e nelle concessionarie arriverà a febbraio, anche se la prevendita è già possibile per le due motorizzazioni D4 a gasolio e T5 benzina.