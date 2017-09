19 settembre 2017 10:00 Volkswagen T-Roc Edition190, il Suv speciale Edizione limitata di appena 190 unità

Volkswagen T-Roc arriva in Italia oggi, ma soltanto per pochissimi eletti. Il debutto del nuovo Suv tedesco avviene infatti con la Edition190, una serie limitata e full optional di soli 190 esemplari, che a partire dalla mezzanotte del 19 settembre sarà acquistabile per le prossime 190 ore esclusivamente online. Anche questʼultima modalità è una novità in casa Volkswagen.

Il più piccolo e giovane dei Suv Volkswagen si presenta in questa edizione speciale con un look molto audace. Si apprezzano le pinze freni rosse e i cerchi in lega “Suzuka” da 19 pollici, ma anche i proiettori anteriori full LED e lʼesclusiva carrozzeria bicolore White Silver metallizzato con tetto panoramico e montanti anteriori e retrovisori neri. Di serie la T-Roc Edition190 ha lʼimpianto di radio-navigazione Discover Media da 8 pollici, una strumentazione completamente digitale Active Info Display e la massima connettività assicurata dallʼintegrazione delle tecnologie MirrorLink, Apple CarPlay e Android Auto.

Il motore di questa serie speciale è il 2.0 turbo benzina TSI da 190 CV, abbinato al cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Motion. Elevatissima la dotazione di sicurezza attiva, che prevede il Front Assist con riconoscimento dei pedoni e funzione di frenata di emergenza City, il sistema di protezione passeggeri Pre-Crash, lʼassistente al mantenimento della corsia, quello che rileva la stanchezza del guidatore e il Cruise control adattivo ACC. Per il comfort ci sono il climatizzatore automatico, il Park Assist per le manovre di parcheggio, lʼinterfaccia per telefono con ricarica a induzione e antenna esterna e un impianto stereo Beats da 300 Watt.