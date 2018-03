15 marzo 2018 08:30 Volkswagen: 80 auto elettriche entro il 2025 Cambiano le strategie dopo il dieselgate

Sui conti Volkswagen il dieselgate non ha lasciato strascichi, ma sulle strategie sì. Lo scandalo delle emissioni taroccate con un malware informatico ha portato sanzioni pesanti in Usa (oltre 15 miliardi di dollari), ma il colosso tedesco ha continuato a macinare fatturati e profitti. I manager di Wolfsburg, però, hanno compreso che il gasolio per autotrazione ha gli anni contati e ha deciso perciò di puntare sullʼalimentazione elettrica.

Volkswagen, fuga dal gasolio per passare allʼelettrico Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Tgcom24 6 di 11 Tgcom24 7 di 11 Tgcom24 8 di 11 Tgcom24 9 di 11 Tgcom24 10 di 11 Tgcom24 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Al Salone di Ginevra il gruppo Volkswagen ha annunciato investimenti per 34 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni e la trazione ibrida elettrica o Full Electric assorbirà molte di queste risorse. Merito dei 3,3 miliardi di euro di utili netti registrati nel 2017, quasi il doppio del 2016 (1,9 miliardi). Il risultato è stato possibile anche perché i due terzi delle spese sostenute per coprire i danni del dieselgate (6,4 miliardi) sono stati iscritti a bilancio nel 2016, e soltanto un terzo nel 2017. “Sappiamo di essere responsabili per il dibattito sul diesel ‒ ha spiegato il numero uno VW Matthias Mueller ‒ e sia come imprese che come comparto dobbiamo essere parte della soluzione”.