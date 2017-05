Successo della prima edizione di Rimini Offroad Show

Il rapporto tra Rimini e i fuoristrada è davvero speciale . La riviera romagnola attrae da anni gli appassionati di 4x4 e, ultimo degli eventi in calendario, anche la prima edizione del Rimini Offroad Show (21-23 aprile) è stata un successo. Convegni, spettacoli, la presenza di attori importanti come Suzuki e Ssangyong e quasi 3.000 test drive svolti nel corso del fine settimana.

Tre giorni di un nuovo appuntamento firmato IEG Italian Exhibition Group, che ha trasformato la Fiera di Rimini in un grande parco dei motori, con 54.000 metri quadrati di piste per gare di cross e rally e per svolgere i test drive del pubblico. Tra i partecipanti Suzuki ha messo a disposizione dei visitatori 4 modelli della gamma 4WD Allgrip, la tecnologia offroad della Casa: nuovo Ignis, S-Cross, Vitara e l’intramontabile Jimny nella versione speciale Shinsei. A Rimini Ssangyong ha portato in anteprima italiana il nuovo Korando, Suv di successo del brand. Tra gli altri partecipanti, Toyota, Mitsubishi, Jeep e i concessionari ACAR Confcommercio. Un evento che potete scoprire racchiuso in questo video https://youtu.be/TiuUGV9de8g.