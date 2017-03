Peugeot, Opel e i nuovi Suv: cifre di un successo

Lo stand di Ginevra è stato suddiviso per poli: uno dedicato ai Suv, un altro ai veicoli elettrici, un altro ancora a quelli sportivi. Il 2016 (e questʼinizio di 2017) è stato dʼaltronde così pieno di successi che la prima esigenza è quella di consolidarsi. Con vendite mondiali cresciute del 12,3%, Peugeot ha rasentato i due milioni di venduti lo scorso anno: il crossover 2008 ha aumentato le vendite del 10% e il 3008 promette di fare ancora meglio, visto che in 4 mesi ha conquistato 100 mila clienti. In Cina è stato lanciato il modello Peugeot 4008, mentre in Europa è atteso a breve il nuovo 5008. Il polo Suv, insomma, fortissimo!