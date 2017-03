LʼAuto dellʼAnno 2017 è la Peugeot 3008

Per Peugeot il 2017 è iniziato davvero sotto i migliori auspici. Ieri lʼannuncio ufficiale dellʼacquisizione di Opel dal venditore General Motors, un investimento da un miliardo e mezzo di euro che farà del nuovo gruppo PSA-Opel (e la britannica Vauxhall) il secondo in Europa dopo Volkswagen e davanti a Renault-Nissan. In serata poi, da Ginevra, lʼannuncio che il nuovo Peugeot 3008 è stato eletto “Car of the Year 2017”.