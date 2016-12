24 ottobre 2016 09:00 Nuova Peugeot 3008, il Suv più bello Interni più spaziosi e confortevoli

La seconda generazione di Peugeot 3008 arriva in questi giorni sul mercato italiano. È un Suv, di quelli veri per design e doti stradali, e non più il crossover un poʼ Suv e un poʼ monovolume come prima. di prima. Tgcom24 ha provato la nuova Peugeot 3008 a Bologna, nelle due versioni 1.6 turbo benzina da 165 CV e 2.0 turbodiesel da 180 CV, entrambe col cambio automatico a 6 rapporti.

Il design del giovane Suv Peugeot di segmento C cambia pelle, e il suo stile deciso infonde una maggiore personalità. Le linee sono più fluide e si snodano per generosi 4,45 metri, un primato per la categoria. Il volume anteriore è più marcato rispetto alla prima serie e la parte posteriore cambia totalmente con il portellone più verticale e i fari orizzontali belli e originali, che aggiungono valore alla doppia colorazione del montante posteriore. Spazioso e luminoso lʼabitacolo, che sfrutta la maggior larghezza (6 cm) e lunghezza (8 cm) rispetto alla generazione precedente, e mette in mostra sulle nostre versioni i sedili in Alcantara di gran fattura.

A bordo si scopre poi tutto un mondo sensoriale, con profumi selezionabili che vengono diffusi in auto con la climatizzazione, ma è lʼintero progetto Peugeot che mira a valorizzare lʼesperienza di guida come esperienza dei sensi. Quanto ai materiali e alle rifiniture, sono impeccabili e con accostamenti molto eleganti, mentre il volante ridotto ha il doppio merito di pretendere una presa più sportiva e allargare il campo visivo su quel plus tecnologico che è l’i-Cockpit. A centro plancia ci sono lo schermo da 8 pollici e un display da 12,3 pollici, entrambi stile tablet e questʼultimo personalizzabile secondo 5 modi di visualizzazione, tutte in 3D. Cʼè il MirrorLink per riprodurre le funzioni dello smartphone e lʼApple CarPlay a comandi vocali per integrare il nostro iPhone.

Su strade le due versioni benzina e diesel ‒ entrambe al top delle rispettive motorizzazioni ‒ mostrano caratteristiche diverse: la 165 CV turbo benzina “strappa” di più negli scatti brevi, mentre la 180 CV BlueHDi ha un comportamento più progressivo, è più dolce in accelerazione e silenziosa a regimi elevati. La turbo benzina sembra invece poderosa quando sale di giri, i decibel del motore salgono e lʼimpressione è che salga anche la velocità, ma è soltanto unʼemozione perché in realtà i dati sulle performance sono analoghi. Tiene benissimo la strada, anche sul bagnato, e il cambio automatico funziona benissimo, quando passiamo al manuale con le palette al volante rispetta le decisioni del pilota anche a bassi regimi.