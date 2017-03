16 marzo 2017 10:50 Ecco Arteon per il rilancio Volkswagen Nel 2016 il gruppo conferma i buoni risultati finanziari

Alla fine della fiera (che non è il Salone di Ginevra), Volkswagen può ben dire di essersi messa alle spalle i momenti più brutti della sua storia recente. Lʼannus horribilis per le vicende del dieselgate si è spalmato su due esercizi di bilancio, 2015 e 2016, e così lʼanno scorso sono state pagate in Usa spese legali per 6,4 miliardi di dollari contro i quasi 15 dellʼanno prima. Certo si sono persi un paio di miliardi di utile operativo lordo, ma alla fine il gruppo Volkswagen rimane il primo al mondo con 10,3 milioni di veicoli venduti (4 soltanto in Cina) e gli azionisti riceveranno due euro per azione ordinaria e 2,06 euro per azione privilegiata.

Per dirla con le parole di Matthias Mueller, amministratore delegato del colosso tedesco, “Volkswagen si è rimessa in pista”. Ed in effetti, scorrendo le classifiche di vendita degli ultimi mesi ai 4 angoli del globo, Volkswagen non sembra risentire affatto della vicenda che lʼha messa sul banco degli imputati con lʼaccusa di aver manipolato, con software truccati, i dati sulle emissioni dei motori diesel. Al Salone di Ginevra dimostra di guardare avanti, e in fretta: appena due giorni dopo lʼanteprima mondiale alla rassegna elvetica, ha annunciato il lancio commerciale in Germania della Arteon, la sua nuova berlina ammiraglia, con bellissime linee dinamiche due volumi e mezzo. Dotata di motori TSI turbo benzina da 280 CV e biturbo diesel da 240 CV, è proposta a listino a partire da 49.325 Euro.