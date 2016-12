3 dicembre 2015 Si stringono i tempi per Alfa Romeo Giulia Al top di gamma la Quadrifoglio da 510 CV

I tempi di attesa della nuova Alfa Romeo Giulia si stanno allungando, ma adesso i paletti dello sbarco in concessionaria pare siano stati fissati: marzo 2016. In pratica subito dopo il Salone di Ginevra, con FCA che evidentemente vuole cogliere lʼeffetto annuncio che deriva dalla grande kermesse elvetica. Un poʼ in ritardo sulle promesse iniziali, forse per livellare lʼarrivo della nuova berlina italiana in tutti i mercati di riferimenti, europei e nordamericani.

Il punto è che Giulia è troppo importante per Alfa Romeo, che pure nel 2015 viaggia sul 7% di maggiori vendite rispetto al 2014, ma il mercato italiano nel suo complesso fa meglio. La Giulietta non basta più, la MiTo è nella fase calante della parabola e le supersportive 4C rappresentano soltanto una nicchia di eccellenza. La nuova berlina sportiva e la sua prossima variante wagon servono, eccome, e non per la ciliegina della Quadrifoglio, lʼunica peraltro di cui si conosce il prezzo ‒ 79.000 euro di partenza ‒ ma per le altre versioni più convenzionali (e abbordabili). La produzione della nuova Alfa Romeo Giulia coinvolge due fabbriche: quella di Cassino e quella molisana di Termoli, che sfornerà i motori a benzina e diesel, al ritmo di 200 mila lʼanno.