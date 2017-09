Renault Symbioz, il futuro a portata di mano

La concept Symbioz è una vettura elettrica, a guida autonoma e connessa , ma soprattutto è stata progettata per integrarsi nella vita delle persone dentro e fuori dal veicolo. “Il modo in cui utilizziamo le automobili sta cambiando ‒ spiega Thierry Bolloré del gruppo Renault ‒. L’auto sta divenendo uno spazio interattivo e personalizzato che connette i passeggeri ad altre auto, persone e oggetti intorno ad essa . Con orizzonte al 2030, immaginiamo nuovi scenari dove lʼutilizzo di energia è più efficiente, cʼè la connettività diffusa e nuovi scenari di guida autonoma che miglioreranno il modo in cui viviamo e viaggiamo”.

Questʼidea di monovolume del futuro, con un abitacolo modulare e schermi Oled, con il pilota che può rilassarsi inserendo la guida automatica, trasferisce energia domestica allʼauto e la riceve indietro se non serve più. A livello di prestazioni, Symbioz sviluppa fino a 500 kW di potenza (sono 680 CV!) e una coppia di 660 Nm, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, per unʼautonomia di marcia in autostrada di 500 km. Per ricaricare le batterie da 72 kWh all’80% della loro capacità ci vogliono appena 20 minuti. Ma questa è la tecnologia di oggi, nel 2030 chissà quali evoluzioni registreremo.