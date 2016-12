Renault nuove Scenic e Megane Sporter GT

La nuova Scenic, ad esempio, ha un'altezza da terra aumentata come un crossover, le carreggiate più ampie e lo sbalzo posteriore ridotto. Su alcune versioni di gamma alta ci sono i fari con tecnologia LED Pure Vision. Carreggiate più larghe anche per la nuova Megane Sporter, che mette in risalto il profilo cromato dei cristalli laterali e del montante posteriore. Le barre sul tetto sono in alluminio, la versione GT le ha Dark Metal e in più le griglie della calandra sono a nido d'ape. Soprattutto, però, la nuova Renault Megane Sporter GT è la prima station wagon di segmento C a beneficiare del telaio 4Control a quattro ruote sterzanti.