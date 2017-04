Toyota Yaris Hybrid, la prova in Olanda

Quella che un tempo era una scommessa ‒ la doppia alimentazione benzina/elettrica ‒ adesso è un asso nella manica del costruttore giapponese. La trazione ibrida elettrica è esplosa e non cʼè costruttore che non abbia in gamma vetture del genere o nei cassetti progetti con power unit elettriche. Per Toyota, Yaris è “the ultimate city car” , una sorta di frontiera che oggi ha superato e che cerca di contagiare le città europee, una dopo lʼaltra. Amsterdam, a dire il vero, è già molto sensibile sul tema della mobilità eco-sostenibile, ma le altre metropoli europee devono ancora compiere il passo decisivo. Lʼobiettivo Toyota per questʼanno è immatricolare 200.000 Yaris nellʼUnione Europea, il 45% delle quali Hybrid .

La nostra Toyota Yaris Hybrid ha un nuovo motore a benzina 1.5, che sviluppa il 12% di potenza in più (ora 100 CV) e consuma però il 10% di benzina in meno. È unʼauto ben accessoriata e molto sicura, con tanti sistemi di sicurezza attiva presenti di serie, come il sistema di frenata automatico che evita i tamponamenti: lʼabbiamo testato e risponde molto bene alle nostre aspettative. Maneggevole, leggera, super silenziosa, la compatta giapponese (ma da sempre costruita in Francia) è perfetta per la città, soprattutto in questa versione benzina/elettrica che abbatte consumi ed emissioni. Il servosterzo elettrico è stato messo a punto per minimizzare gli attriti e offrire maggiore reattività agli input provenienti dal volante.