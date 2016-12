H2R, a Rimini in scena le auto del futuro

La sfida globale tra Toyota e Volkswagen per la conquista del primo posto al mondo tra i costruttori auto passa per Rimini. Un salone tutto sommato piccolo “H2R - Mobility for sustainability” , noto anche come Ecomondo e che si svolge dallʼ8 all’11 novembre a Rimini Fiera . Molto interessante però, perché prospetta automobili attuali con soluzioni alternative per la mobilità. Come la Toyota Mirai a idrogeno o la Volkswagen Golf ibrida plug-in.

In occasione di “H2R - Mobility for sustainability”, Toyota presenta in anteprima italiana la nuova Prius Plug-in. La tecnologia ibrida si avvale di un sistema propulsivo che fa lavorare insieme motore elettrico e benzina oppure il solo elettrico ricaricabile in modalità plug-in. Cʼè più versatilità, questa Prius può fare fino a 50 km in modalità totalmente elettrica e a emissioni zero, marciando fino a 135 km/h. La media consumi è pazzesca: un litro per fare 100 km e le emissioni di CO2 sono pari a 22 g/km. Non solo, ma la Prius Plug-in ha un inedito sistema di ricarica solare sul tetto, che aggiunge altri 5 km alla marcia a zero emissioni.