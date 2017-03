Toyota Yaris, lʼespansione continua

Eccola la nuova Yaris, lʼauto “europea” di Toyota, che nel lontano 2001 permise al costruttore giapponese di scalare i mercati del Vecchio Continente. Un prodotto pensato, sviluppato, disegnato e costruito in Europa, la macchina in Francia (Centro Design a Nizza e produzione a Valenciennes), i motori in Polonia. Investimenti continui anche per questo restyling della terza generazione: 90 milioni di euro in Francia e 150 in Polonia.