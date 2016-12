12 dicembre 2016 09:15 Renault Twingo GT, “cattivissima” city car Rispetto al vecchio modello ha 20 CV in più

Costruita con unʼarchitettura a trazione posteriore, la nuova Renault Twingo GT fa sua una promessa: divertire. Il piacere di guida su una piccola di segmento A non è scontato, ma qui vi si aggiungono la precisione dello sterzo, la rapidità dei cambi, lʼagilità negli spazi stretti, che regalano un pizzico in emozione in più. Al Motor Show di Bologna la premiere italiana della vettura.

Tgcom24 è andata a Parigi a scoprire la nuova baby sportiva francese, il cui passo per il mondo delle corse è breve, visto che Renault Sport ha già messo a punto la Twingo R1A Evo per le gare rally. La prima novità eclatante della nuova Twingo GT sta nel motore TCe turbo benzina tre cilindri da 898 cc, che guadagna 20 CV e arriva ora a 110 CV. Cubatura piccolissima per una potenza da brividi, e performance conseguenti: la velocità massima di 182 km/h è molto superiore a quella della precedente Twingo GT 90 CV (si fermava a 165 km/h) e lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in meno di 10 secondi (esattamente 9,6 secondi).

Le prestazioni si devono non soltanto al nuovo motore, ma anche a soluzioni tecniche e aerodinamiche particolari, come la presa d’aria sul parafango posteriore sinistro che riduce del 12% la temperatura dell’aria in ingresso nel turbocompressore, e il regime di rotazione del turbocompressore è stato aumentato. Il telaio beneficia poi di nuove sospensioni, di un assetto ribassato di 20 mm e di un intervento sulle tarature dellʼESP e dello sterzo a demoltiplicazione variabile, cioè la servoassistenza varia in base alla velocità. Due le modalità di guida: Normale ed Eco.

Al volante la piccola francesina mette in luce un aspetto particolare: lʼacceleratore è molto reattivo. Staccando il piede dal pedale, subito si avverte il calo di potenza e questo favorisce la successiva ripresa, anche per merito del cambio (manuale a 5 marce) con rapporti molto corti. Un poʼ di timore lʼabbiamo avuto entrando in curva a buona velocità, e in effetti la sensazione che scodi verso lʼesterno un poʼ si avverte, ma lʼESP è precisissimo e la sensazione finisce lì, lʼauto mantiene bene la traiettoria e schiacciando lʼacceleratore recupera tutta la pienezza dellʼerogazione di coppia e il piacere di guida.